A Diretoria-geral da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco confirmou a morte do pastor Francisco de Oliveira Cruz. Francisco foi acometido pela Covid-19 e estava há quase um mês internado lutando pela vida. Em nota de pesar, a igreja afirma que o pastor faleceu às10h40 deste domingo (22).

De acordo com a família, o pastor sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico resultante de complicações da infecção do novo coronavírus.O pastor deixa a esposa, a missionária Rochelle e dois filhos, Samuel e Sara.

A Igreja destaca que nos últimos 10 anos, o pastor integrou a diretoria-geral, na posição de 2º secretário. Ele também colaborou ativamente no desenvolvimento de importantes projetos apoiados pela igreja, como por exemplo, na Comunidade Terapêutica Ebenézer e como representante em conselhos estaduais e municipais nas diversas frentes de garantia e defesa dos direitos humanos.

“O valoroso obreiro serviu fielmente à Igreja do Senhor Jesus Cristo no estado do Acre durante vários anos, sendo um exemplo de homem de Deus e líder espiritual que impactou a vida de inúmeras pessoas com a mensagem do Evangelho”, escreveu a Igreja em nota.

Na Assembleia de Deus em Rio Branco, o pastor exerceu elevadas funções de liderança, entre as quais: coordenador-geral dos Departamentos de Evangelismo, Integração e Discipulado (DEID’ADERB), dos Senhores e dos Diáconos; coordenador do Núcleo da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus (EETAD); Pastor de Regional e de Filial.

“Sua integridade, firmeza na palavra, dedicação à família e ao Reino de Deus, alegria de servir ao próximo, e as demais virtudes produzidas pelo Espírito na vida desse abnegado servo do Senhor servem de inspiração a todos os que desejam desfrutar de uma vida cristã com propósito”, solidarizou-se a Igreja.