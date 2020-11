Um motoboy identificado apenas como Paulo foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (22), na rua Valdomiro Lopes, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motoboy trafegava em uma moto modelo Titan e se aproximava do seu local de trabalho, quando colidiu com um carro modelo Classic de cor branco que estava trafegando na contramão.

O trabalhador foi arremessado a uma longa distância, bateu a cabeça contra o asfalto e ficou desacordado. Após a colisão, o motorista do carro parou e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o motoboy ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

O motorista do veículo foi até o estabelecimento onde a vítima trabalha e comunicou sobre o acidente e realizou um acordo com o patrão de Paulo, se comprometendo pagar os prejuízos causados no acidente.

O Batalhão de Trânsito não foi acionado para a ocorrência. A moto da vítima foi levada por funcionário da lanchonete até o local de trabalho onde estava sendo acertado os detalhes do acordo.