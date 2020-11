Uma menina brasileira de seis anos teve parte do nariz arrancado após ser atingida por três tiros de fuzil enquanto brincava na frente da própria casa, na tarde desta sexta-feira (20), em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã (MS).

Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, Brenda Micaela Arguello González, foi ferida no momento em que um homem teria sido alvo de um atentado. Ele foi alvejado e morto com vários tiros de fuzil e de pistola. Uma mulher de 36 anos, também teria sido atingida por um tiro de raspão e foi socorrida.

Ao G1, o pai de Brenda, Alcides Gonzalez, de 34 anos, disse que a filha estava brincando com os primos na frente de casa quando foi atingida pelos disparos. O comerciante também contou que é pai de outra menina, de 10 anos, que não ficou ferida.

“Ela estava a cerca de 100 metros do atentando. Os tiros acertaram uma das mãos, na região da coluna e o outro arrancou um pedaço do nariz dela”, lamenta.

Conforme Alcides, um projétil ainda está alojado na região do pescoço de Brenda, mas afirma que apesar do susto, a filha não corre risco de morte, segundo informações que obteve da equipe médica.

“Ela está se recuperando bem, graças a Deus. Estamos aguardando a transferência dela para outro hospital. Hoje, ao precisar trocar uma das roupas, a Brenda até ajudou a enfermeira”, explicou otimista.

Ainda de acordo com o comerciante, a filha está internada no Hospital da Vida, em Dourados e, aguarda uma vaga no hospital Universitário (HU), na mesma cidade, onde passará por novos procedimentos cirúrgicos.

O HU informou que recebeu a solicitação de internação para a criança, mas ressaltou que Brenda estava sendo avaliada por médicos do Hospital da Vida, esse último, até a publicação da reportagem, não divulgou o estado de saúde da menina.

Conforme a ocorrência policial, no dia do atentado, Brenda foi socorrida e encaminhada para um hospital de Ponta Porã, mas precisou ser transferida para Dourados por conta da gravidade.

O atentado

Um homem de nacionalidade paraguaia de 22 anos, foi morto dentro de uma caminhonete após ser atingido por vários tiros de fuzil e de pistola na tarde desta sexta-feira (20).

Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, o atentado foi em uma área residencial de Pedro Juan Caballero.

Ainda de acordo com a ocorrência, o carro da vítima era blindado, mas não foi suficiente para protegê-lo. Ele ainda era foragido da Justiça paraguaia e respondia pelo crime de furto qualificado e por utilizar documentos falsos.

A polícia suspeita que três atiradores participaram do atentando. No local do crime, foram encontrados cartuchos de pistola 9 milímetros e de 3 fuzis.