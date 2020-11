Um desentendimento entre dois trabalhadores rurais por muito pouco não terminou em morte na tarde do último sábado (21). A tentativa de homicídio foi registrada na comunidade do Sacado, na zona rural de Tarauacá. Altevir Feitosa, de aproximadamente 37 anos, foi atingido com um tiro no rosto.

Altevir precisou ser encaminhado para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, devido ao seu estado de saúde. O caso dele é grave, o trabalhador teve o rosto desfigurado com o disparo de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar de Tarauacá, até o presente momento não foi registrado nenhum boletim de ocorrência neste sentido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o rosto do colono desfigurado. Em respeito ao leitor não reproduziremos o vídeo nesta reportagem.