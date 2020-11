Tião Bocalom, candidato à prefeitura de Rio Branco, retomou as atividades de campanha na manhã deste sábado, 21, depois de 15 dias isolado devido a contaminação por coronavírus. Como prometido, ele tomou café da manhã na rua, pediu voto aos eleitores e foi recebido com festa no Comitê Central de Campanha.

A Rua Campo Grande, no bairro João Eduardo, foi o primeiro local a ser visitado, sendo recebido com muito carinho pela população. “Sem dúvida nenhuma, andar pelos bairros e conversar com eleitores é muito bom. Eu gosto disso, fiz isso a vida inteira. Faço porque gosto, não é porque é campanha”, declarou Bocalom.

No Comitê Central de Campanha, militantes voluntários aguardavam o candidato que se emocionou com a recepção montada, em que as pessoas gritavam “Bocalom voltou”.

“Deus nos trouxe até aqui e tem um propósito para Rio Branco e para o nosso povo sofrido, nos colocando do lado de Petecão, Marfisa, que vai nos ajudar a cuidar dos mais pobres. Vamos juntar forças para ganhar essa eleição, fazendo uma ótima gestão pública, sendo marcada no Acre e no Brasil”, afirmou Bocalom, emocionado pelo carinho.

Na parte da tarde, o candidato à prefeitura de Rio Branco, a candidata a vice Marfisa Gavão e o senador Sérgio Petecão participaram de carreata realizada na regional da Baixada e Floresta, recebendo o apoio dos moradores que saiam para a rua demonstrando a vontade de mudança.