O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) emitiu uma nota pública neste sábado, 21, para informar que devido a duas quedas de energia na região da Sobral, o abastecimento de água de Rio Branco foi interrompido das 5h30 às 5h50 deste sábado, 22.

De acordo com o órgão, a interrupção do fornecimento de energia acabou ocasionando entrada de ar em uma das bombas flutuantes da estação de captação, o que reduziu a vazão em 300 litros/segundo.

“Devido à baixa vazão, haverá atraso no abastecimento de água de todos os bairros da capital. Ainda esta semana, também devido a falha no fornecimento de energia, o motor da bomba do Reservatório Placas acabou queimando. O problema comprometeu o abastecimento de água dos Custódio Freire, Tancredo Neves, Jorge Lavocat e adjacências”, afirma o Depasa.

O órgão garante que engenheiros e técnicos das áreas de mecânica e elétrica estão mobilizados para solucionar o problema no menor tempo possível.