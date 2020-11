A primeira carreata do 40 nesse segundo turno foi a realizada na manhã deste sábado, 21, na Cidade do Povo. A concentração começou por volta das 7h da manhã em frente à delegacia do bairro e logo muitos moradores começaram a se juntar aos militantes, apoiadores e eleitores da professora Socorro Neri, candidata à reeleição.

Ao lado de seu candidato à vice-prefeito, Eduardo Ribeiro, Socorro Neri cumprimentou moradores e saiu pelas ruas em busca de votos para a virada do 40. Nos portões, portas e janelas das casas e comércios muita gente aguardou pela passagem da carreata e com sorrisos, acenos, bandeiras e adevisos no peito demonstrando que não arredam pé, estão fechados pela a continuidade do trabalho sério, responsável, planejado e de respeito pela capital acreana desenvolvido pela gestão da primeira mulher prefeita de Rio Branco.

Socorro Neri disse que tanto carinho e apoio recebido tem sido o combustível para enfrentar uma campanha que tem sido marcada por uma grande quantidade de notícias falsas, ataques e tentativas de desconstrução do que foi realizado em pouco mais de dois anos.

“Eu e Eduardo estamos firmes e convictos de que se estamos nessa segunda etapa das eleições é porque existe um propósito. Rio Branco escolheu comparar nosso projeto e planos para a cidade com o que tem sido apresentado por nosso opositor, e a gente percebe que quando as pessoas têm conhecimento do que está em jogo elas logo passam a nos apoiar. Vai ser até o último dia, com humildade, sem arrogância de contar vitória antes da hora que vamos fazer a virada mais histórica das eleições municipais. Só depende de nós, muito obrigada”.