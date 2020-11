O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, citou o Acre ao comentar sobre o apagão no Amapá. De acordo com o ministro, uma revisão no planejamento energético, de estados que estão no fim da linha de transmissão que compõem o Sistema Interligado Nacional (SIN), se faz necessária. Ele pontuou que as concessionárias precisam ter um plano B, caso haja problema em uma subestação.

“Uma das determinações que saiu do ministério foi para rever esse planejamento energético. Agora, a gente não pode entrar em pânico. Primeiro tem que saber o que ocorreu — disse o ministro, acrescentando: — Estados radiais, que são abastecidos por uma rede só, que é o que ocorre com o Acre e o Amapá, precisam ter certeza que, se ocorrer alguma coisa na subestação, como é que faz? Isso tudo envolve uma porção de coisas, são custos. Mas evidentemente é inaceitável ter um apagão de mais de 24 horas”, disse o ministro.