Em sessão na quinta-feira (19), o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou Alessandro de Lima Magno a 42 anos, 8 meses e 12 dias de prisão. Ele é acusado pela morte da própria esposa.

De acordo com as investigações do caso, o acusado matou Katiana Andrade de Lima a facadas no dia 25 de março deste ano. O crime aconteceu após uma discussão do casal.

No momento em que foi esfaqueada, Katiana estava com o próprio filho no colo. Magno foi preso horas após o crime pela Polícia Militar.

O acusado foi condenado tanto pelo homicídio qualificado com agravante de feminicídio, como por integrar uma organização criminosa.

Segundo a decisão do juiz Alex Oivane, o réu vai cumprir regime da pena inicialmente fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.