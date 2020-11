Francisco de Assis Pereira de Albuquerque, 42 anos, foi ferido com três facadas, na noite deste sábado (21), durante uma discussão na estrada das Placas, no bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, Francisco estava bebendo com amigos em via pública, quando um homem ainda não identificado se aproximou do grupo e pediu um gole de cachaça.

Francisco negou a bebida ao homem e os dois entraram em luta corporal. O agressor estava com uma faca e desferiu três golpes contra Francisco, que foi atingido no peito, braço e no rosto. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava pelo local quando populares acenaram pedindo socorro. A equipe médica socorreu e encaminhou Francisco ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do homem é estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do agressor e realizou ronda ostensiva na área, mas o homem não foi encontrado. A Polícia Civil vai investigar o crime.