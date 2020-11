O cantor sertanejo Luciano Camargo, que faz dupla com Zezé di Camargo, divulgou, nesta sexta-feira (20), que foi diagnosticado com o novo coronavírus. A confirmação ocorreu após uma viagem de São Paulo para Goiânia para visitar os pais. “Comecei a sentir alguns sintomas leves, porém percebi que poderia ser covid”, conta em vídeo publicado nas redes sociais.

O artista, então, resolveu fazer o teste. Os familiares e funcionários da casa tiveram resultado negativo, enquanto o dele deu positivo. “Estou tranquilo, não estou sentindo grandes sintomas. Vou tomar agora todos os cuidados possíveis. Vou me isolar aqui em casa”, completou.

Ainda de acordo com Luciano, ele havia feito exame de covid-19 antes de viajar para encontrar os pais. Na época, o resultado foi negativo. “Fui para Goiânia visitar os meus pais, passei quatro dias com eles e, assim como fiz em outubro, quando fui visitá-los, também realizei exames da covid para poder ir com segurança. Afinal, todos sabem da fragilidade da saúde do meu pai e todo cuidado é pouco com ele”, explicou. Francisco José de Camargo, 82 anos, chegou a ficar internado este ano após sentir fortes dores abdominais e passar por uma cirurgia.

Recentemente, Luciano mudou os rumos da carreira apostando em projeto paralelo de música gospel. A iniciativa surgiu em meio à quarentena. O artista, inclusive, fará o especial de fim de ano da Record, intitulado ‘A ti entrego’.