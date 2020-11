Segundo dados do boletim, foram identificados 199 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados. Dos quais, 115 com teste positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 29 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 170 em leitos (clínicos, obstétricos e pediátricos).

A média de internações geral foi de 185 pacientes, observando-se, deste sábado, 21, um aumento de 9,3% no total de internações em relação à média dos últimos 7 dias.

A taxa geral de ocupação de leitos de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) de Rio Branco exclusivos para pacientes com a Covid-19 no Acre está em torno de 28,9%. Os dados são do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) deste sábado (21).

Na região do Baixo Acre, que engloba as cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e Acrelândia, das 70 Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), 24 estão ocupadas, registrando uma taxa de ocupação de 34,3%.

Já a região do Juruá, que engloba Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo, dos 20 leitos de UTI existentes, dois estão ocupados, registrando 10% de ocupação. Os leitos clínicos somam 95 e 10 estão ocupados, registrando 10% de ocupação.

Já regional do Alto Acre, que engloba as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, quatro leitos estão ocupados, num total de 19 leitos disponíveis. A regional do Alto Acre é a única que não tem leitos de UTI para a Covid-19.