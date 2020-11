TSE recomenda que eleitor com sintomas de Covid-19 fique em casa e justifique ausência

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou regras de conduta para as eleições municipais deste ano, em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o TSE, as regras valerão para todo o país, no primeiro e no segundo turno — marcados para 15 e 29 de novembro, respectivamente.

De acordo com as recomendações, eleitores com sintomas ou quadro confirmado de Covid-19 não devem comparecer à votação. Assim, quem apresentar febre no dia de votar ou tiver sido diagnosticado com o vírus nos 14 dias antes não deve participar das eleições. Não há, porém, uma proibição para o comparecimento desses eleitores.

Nesse caso, a recomendação é que o eleitor justifique a ausência, em um outro momento, e informe que deixou de votar por questões de saúde. Se a pessoa com febre ou diagnóstico for mesária, deverá avisar a zona eleitoral para que haja uma substituição na escala.

O TSE decidiu não adotar a medição de temperatura nos locais de votação, para evitar aglomeração e em função do custo-benefício da medida.

Guia rápido

Veja, abaixo, as principais regras para a conduta nos dias de votação:

Eleitor

– Uso obrigatório de máscaras de proteção;

– Uso de álcool em gel, disponível na seção, para limpar as mãos antes e depois de votar;

– Levar a própria caneta (mas, caso esqueça, haverá canetas extras e higienizadas nas seções);

– Distância mínima de um metro dos demais eleitores e mesários.

Mesários

– Uso de máscaras de proteção para trocar a cada quatro horas (serão fornecidas três máscaras para cada mesário);

– Uso de viseiras plásticas (face shields), que serão fornecidos pelo TSE;

– Álcool em gel de uso individual e regras de higienização;

– Álcool 70% para limpeza de superfícies;

– Distância mínima de um metro dos eleitores e demais mesários.

Passo a passo

O TSE também elaborou um passo a passo para o eleitor:

– Entre na seção eleitoral e fique na frente da mesa;

– Mostre seu documento oficial com foto em direção ao mesário;

– Após o mesário ler em voz alta o seu nome, confirme que é você;

– Guarde o documento;

– Limpe as mãos com álcool em gel;

– Assine o caderno de votação;

– Se precisar do comprovante de votação, solicite ao mesário;

– Quando a urna for liberada, dirija-se à cabine de votação;

– Digite os números dos candidatos;

– Na saída, limpe as mãos com o álcool em gel novamente.