Sipam prevê sábado (14) com um dia de sol entre muitas nuvens em todo o Acre

Sábado (14) vai ser de muito mormaço em todo o Acre. A previsão é de um dia de sol entre muitas nuvens em todo o estado. O predomínio será de céu nublado e o tempo abafado fortalecerá as instabilidades no decorrer do dia. Por conta disso, há previsão de que ocorram pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões acreanas, com possibilidade de temporais.

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 23°C e a máxima de 32ºC.

Baixo Acre

Mínima de 23°C e máxima de 32ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 23ºC e 32°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 23º C e 31°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 23°C e a máxima de 31°C.