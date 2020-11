No Huerb, pacientes com Covid-19 estão misturados com outros, alerta Sindmed-AC

Pessoas que contraíram o novo coronavírus (Covid-19) estão internadas de forma misturada com outros pacientes no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A situação considerada grave, por contribuir com a propagação e mortes, foi flagrada pelo presidente em exercício do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici, na quinta-feira (12).

O sindicalista ainda encontrou buracos nas escalas porque médicos acabaram contraindo a Covid-19 e foram obrigados a se afastar da linha de frente. No setor de atendimento de pacientes ortopédicos, falta gesso, falta de parafusos e fios de Kirchner, além do tomógrafo estar quebrado.

Na Sala de Emergência Clínica (SEC), pacientes com problemas cardíacos, câncer e outras doenças aguardando exames, cirurgias e transferências junto com pessoas diagnosticadas com coronavírus. No terceiro andar, a ala Covid foi desativada e, agora, as pessoas que passaram por cirurgia também ficam em uma área que também atende pessoas internadas com o vírus, e somente uma corrente separa as enfermarias.

“É uma situação muito grave que será levada para a Secretaria de Saúde e Ministério Público para que haja a modificação do fluxo e a separação dos pacientes para evitar mais mortes e contaminações”, detalhou Guilherme Pulici.