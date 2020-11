Idosos terão horário preferencial para votar nas eleições municipais

Pessoas dos grupos de risco sofreram com o isolamento da pandemia. Mas, longe de aglomerações e perto das plantas, o empresário Nelson Simeão, de 84 anos, achou um jeito de retomar a vida. E está confiante de que é seguro votar.

A nora, a paisagista Rosana Simeão, também com mais de 60, pretende ser a primeira eleitora na seção para evitar salas cheias.

As urnas vão acordar mais cedo para atender os idosos. E o começo da manhã, das 7 às 10 horas, fica reservado para eles preferencialmente. Eleitores mais jovens não são proibidos de votar nesse período, mas devem evitar – medidas do protocolo das eleições municipais, que virou caso para infectologista em 2020.

“Manter o distanciamento físico, evitando entrar em transporte público lotado, evitando ficar perto de outras pessoas na fila, evitar aglomerações. E uma das principais formas de fazer isso é ser rápido no momento da votação”, afirma Marília Santini de Oliveira, médica infectologista do INI/Fiocruz.

“Se você foi em um médico e ele falou ‘olha, você está com Covid”, que você mantenha o isolamento e não saia para votar, e que, se você tiver febre nesse período perto da eleição, também não saia”, explica Marília.

Partidos precisaram usar novas estratégias para alavancar as campanhas com distanciamento social. E isso esvaziou as ruas. Mas o especialista diz: só não podem faltar eleitores nos locais de votação.