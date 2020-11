Em roça com meio bilhão de votos, acreana Raissa continua em A Fazenda e Lucas Selfie é eliminado

Em noite de votação expressiva, embora não recordista, em A Fazenda, com mais de 534 milhões de votos, Lucas Selfie é o escolhido do público para deixar o programa.

Indicado para a Roça por Mateus Carrieri e vetado da Prova do Fazendeiro por Jakelyne, que acabou vencendo-a, o influencer recebeu o menor número de votos para permanecer no jogo, com apenas 26,45%.

Lucas estava na disputa com a cantora Jojo Toddynho e com a modelo e ex-Miss Bumbum Raissa Barbosa. Jojo recebeu 39,58% dos votos e Raissa, 33,97%.