Dois ficam gravemente feridos em acidente no interior do Acre

Silvano Silva Chaves, de 46 anos, e um motociclista ficaram feridos em um acidente na noite deste sábado (14), na BR-364, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Silvano estava trafegando em uma caminhonete modelo Hillux, quando o pneu do veículo acabou furando. Ao sair para tentar trocar pelo step, o homem acabou sendo atropelado por um motociclista ainda não identificado.

Na impacto, Silvano teve os dois pés esmagados e quebrou as duas pernas após ser atingido pela moto. Ja o motociclista bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e ficou desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as duas vítimas ao Hospital João Câncio Fernandes. Apenas o motociclista foi encaminhado ao Pronto-socorro de Rio Branco em estado de grave.

A Polícia Militar e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local fazendo o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal. Após os trabalhos períciais, a motocicleta foi recolhida por um guincho para o pátio do Detran.