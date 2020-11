Criminosos armados invadem residência do prefeito de Porto Acre

Três homens fortemente armados invadiram a residência do prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PP), na madrugada de sexta-feira (13), na Vila do Incra.

Segundo informações do próprio prefeito, um funcionário público do município que estava na casa no momento do ocorrido foi feito refém pelos bandidos que o obrigaram a abrir a porta da casa.

Damasceno disse que percebeu a ação dos bandidos e quando olhou por uma brecha na casa viu o servidor público com um revólver apontado para a cabeça.

Os bandidos foram embora logo em seguida ao perceberem que o prefeito estava acionando a Polícia Militar. Nada foi levado do local e ninguém ficou ferido, mas a preocupação permaneceu.

O prefeito desconfia que toda ação tenha a ver com a disputa eleitoral no município, pois ele é candidato à reeleição. A segurança de Damasceno deve ser reforçada por agentes de segurança do estado.