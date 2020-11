Caminhonete da Seinfra colide com carro na Via Verde e homem fica em estado grave

Jordelino Pereira Lima, 64 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (14), na Via Verde, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima trafegava em um carro modelo Palio, quando tentou desviar de outro veículo que fazia uma conversão errada no meio da pista.

Uma caminhonete da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) que está a serviço do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) vinha no sentido e acabou colidindo com a lateral do carro de Jordelino, jogando o carro para dentro de uma área de mata.

Com o impacto, Jordelino bateu a cabeça no para-brisa do próprio carro e ficou desacordado. O Corpo de Bombeiros esteve no local por suspeitar que o homem estava preso às ferragens, mas Jordelino só teve ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, realizou os primeiros atendimentos e enviou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para a chegada da perícia. Após os procedimentos os veículos foram recolhidos por guinchos.