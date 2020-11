Após regredir para fase de alerta, Cruzeiro do Sul tem aumento em nº de internações por Covid-19

No mesmo dia em que regrediu para a fase de alerta, representada pela cor laranja, na avaliação do comitê que acompanha os casos de Covid-19 no Acre, a cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, também apresentou um aumento no número de internações de pacientes diagnosticados com a doença.

O boletim do atendimento aos pacientes de Covid-19 no Hospital do Juruá apresentou um aumento significativo de oito pacientes internados em 24 horas e subiu de 9 para 17. Estes dados só devem entrar na próxima avaliação do Comitê prevista para ser divulgada no dia 27 de novembro, segundo informou o diretor técnico do hospital, Marcos Melo.

“O que chama a atenção é que nestas últimas 24 horas houve a internação de oito pacientes e isso mostra o aumento do número de internações em comparação ao padrão de internação que tínhamos nos últimos dias, isso deve servir de alerta para a população para manter o distanciamento, uso de máscara e evitar aglomeração”, disse o médico.

A cidade é a oitava no ranking dos municípios do Acre com as maiores taxas de contaminação do novo coronavírus com 422 casos a cada 10 mil habitantes.

Um dos fatores que fez a cidade regredir de fase foram os números de óbitos que aumentaram em 300% nas duas semanas epidemiológicas analisadas pelo comitê, entre os dias 25 de outubro a 7 de novembro.

Porém, o alerta para o aumento das internações foi anunciado no boletim feito pelo diretor do hospital na sexta.

Cruzeiro do Sul registrou até a sexta-feira (13), 3.723 casos da doença e mais 65 óbitos, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

“O Hospital do Juruá que estava com 17 pacientes internados na unidade, na sexta-feira (13), sendo 15 deles no hospital de campanha e dois na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sendo que um deles está com traqueostomia. Nas últimas 24 horas a cidade não tem registro de óbito. E apenas uma alta hospitalar”, acrescentou o médico sobre os números da cidade.