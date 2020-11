Uma mulher que cresceu quebrando tabus, Cibelle Almeida concorre ao cargo de vereadora

Apesar das mulheres serem 52,5% do eleitorado, elas representam apenas 33,3% do total de candidaturas neste ano, para prefeita, vice-prefeita ou vereadora.



No Acre 3.018 pessoas concorrem aos cargos a prefeito e vereadores, desse total

1.029 são mulheres, e entre elas Cibelle Almeida, que concorre a uma das vagas pelo PDT, que apoia Socorro Neri, se destaca e é conhecida como exemplo feminino de personalidade que acumula desafios em quebrar tabus impostos pela sociedade.



Acadêmica de Direito, na Universidade Federal do Acre, UFAC, e primeira mulher concursada ao cargo de motorista de transporte escolar da prefeitura de Rio Branco.

No curriculo de Cibelle, ela possui passagens pioneiras, como mecânica de automóvel, merendeira, defensora de animais, e ativista dos direitos da mulher e outras menorias, e

Off girl são alguns exemplos de está a frente de sua época.



A convite de amigos, familiares e segmentos da sociedade, Cibelle aceitou o desafio de concorrer a uma vaga ao cargo de vereadora de Rio Branco.

“Minha personalidade foi forjada na necessidade do próximo. Para Câmara Municipal estou levando meus conhecimentos técnicos científicos e principalmente de vida. Estou confiante na mensagem que levei as comunidades e os apoios recebidos ” disse Cibelle Almeida.