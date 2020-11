Quem caminha, visita e abraça na campanha tem que continuar após ser eleito, diz Thomazini

Jovem empresário, Alexandre Thomazini, que também é farmacêutico e candidato a vereador em Rio Branco, pelo AVANTE, é o mais popular nas redes sociais e durante a campanha está vivendo uma rotina de dormir em média quatro horas por dia, isso, para conciliar atividades empresariais, pois é dono de uma farmácia e uma acadêmia e a campanha para vereador.

Percorreu todos os bairros de Rio Branco e segundo a equipe de campanha Thomazini participou de mais de 300 reuniões com representantes de categorias, em bairros e visitas a casa de apoiadores e simpatizantes.

“Penso que um representante do povo precisa manter o mesmo ritmo de campanha, após ser eleito. Nossa campanha foi absolutamente “pé no chão” contato direto, com mais tempo para ouvir quer pra falar, afinal quem determina os projetos de ação de nosso mandato é a sociedade, montamos juntos e desenvolvemos juntos” afirmou o candidato, que avalia a aceitação da população como um sinal positivo de vitória.

Foi nas redes sociais que Thomazini alcançou o público jovem e personalidades, como a jornalista Lilian Camargo, que abraçou a candidatura de Alexandre e levou aos mais de 100 mil seguidores.

“A estratégia de trabalhar com as redes sociais foi a maneira de fazer chegar a todos as minhas propostas e ao mesmo tempo receber os anseios da sociedade. Não fiquei somente nas redes sociais, fui ao encontro, olho no olho. E, certamente esse contato contribuiu e muito com nossas propostas de trabalho como representante legal e escolhido pelo voto”, afirmou Alexandre Thomazini.