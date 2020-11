Petrobras anuncia reajuste de 6% para gasolina e 5% para diesel

O preço do combustível no Acre é sempre motivo de reclamação por parte dos consumidores. Os valores encontrados nas bombas assustam quem precisa abastecer.

Recentemente, a Petrobras anunciou mais um aumento no preço do diesel, que vai subir 5%, já a gasolina, 6%, nas refinarias. Esse novo aumento deixou os consumidores preocupados.

Uma pesquisa realizada pela Ticket Log, uma empresa brasileira de frota e soluções de mobilidade, aponta que o diesel na região Norte é o mais caro do país e apresenta uma variação de 19% no preço. O preço médio do diesel ficou em R$ 3,92; já o S-10 sai a 3,95 o litro.

Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre, o valor encontrado nas bombas leva em conta o preço comprado nas distribuidoras, que por sua vez, compram das refinarias já com os reajustes.

Além disso, o combustível leva em conta a cotação do dólar e toda a logística para chegar até o estado, o que impacta no preço para o consumidor final.