Magildo Lima foi um dos vereadores mais fortaleceu a área social de Senador Guiomard

Em uma edição do dia das mães, o vereador de Senador Guiomard, Magildo Lima (PP), conseguiu reunir dezenas de mães com os filhos no km 39 para um grande evento de comemoração.

Durante o evento foi feita muitas brincadeiras, distribuição de brindes, sorteios, além de muita comida. O vereador foi o mais atuante tanto na área social, quanto em outras reivindicações. O parlamentar colocou o mandato a disposição da população mais humilde e carente.

Magildo é um dos vereadores mais bem avaliados na Câmara Municipal de Senador Guiomard, e pode ser um dos mais vem votados nessa eleição de 2020. “Acredita muito em Deus e nas pessoas de bem, que na hora certa a população saberá reconhecer quem tanto ajudou a eles e votar em Magildo Lima 11.100”, disse o vereador.