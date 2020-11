Ifac doa cinco mil máscaras para as eleições municipais em Xapuri

Material foi entregue a 2ª Zona Eleitoral do TRE no município para ser distribuído para eleitores nos locais de votação, no domingo (15)

O Instituto Federal do Acre (Ifac) campus Xapuri confeccionou e doou cin co mil máscaras para a 2ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). O órgão, que é responsável pelas eleições municipais, deve distribuir os equipamentos para os eleitores que comparecerem nos locais de votação durante o 1º turno das eleições, que acontecem neste domingo (15.11). A doação tem o objetivo de auxiliar na segurança para a comunidade e trabalhadores envolvidos no pleito, considerando o contexto de pandemia. A confecção das máscaras tem sido realizada por meio de um projeto de extensão do Ifac, no qual participam servidores, estudantes voluntários e bolsistas.

Conforme explica o coordenador do projeto, que também é diretor geral do campus Xapuri, Joel Bezerra Lima, além das cinco mil máscaras entregues, ainda estão disponíveis mais três mil, caso haja demanda para as eleições. “Esse quantitativo de máscaras foi produzido especificamente para as eleições, entendendo a importância do momento para a democracia, quando as pessoas poderão exercer o direito ao voto”.

Além dos eleitores que comparecerem sem máscara ao local de votação, os mesários também poderão receber o item, já que de acordo com os órgãos de saúde, a recomendação é que não se deve ficar mais do que três horas com a mesma máscara.

Os materiais produzidas pelo projeto são feitos com TNT e elástico e podem ser reutilizadas por pelo menos três vezes, desde que lavadas. As máscaras são devidamente esterilizadas durante o processo de embalagem.

Ifac no enfrentamento da pandemia

O Ifac, por meio das seis unidades no Acre, tem atuado no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) desde março, com a produção e distribuição de máscaras, sabão ecológico e álcool 70% em colaboração com empresas privadas e órgãos públicos.

Além disso, os campi também estão com campanhas permanentes de arrecadação e doação de cestas básicas para as famílias de estudantes em situação de vulnerabilidade social.