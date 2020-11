Homem é preso dentro da DEAM por ameaçar ex-mulher e descumprir medida protetiva

O homem que estava dentro da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher e ao Menor (DEAM), aguardava o momento que iria dar depoimento e segundo as informações do Delegado Alexnaldo Batista, o indivíduo iniciou o envio de mensagens através das redes sociais, pelo telefone celular, onde supostamente fez ameaças à sua ex-mulher, que também estava dentro da delegacia para prestar queixa.

“Infelizmente, nós tivemos que tomar essa atitude e prender em flagrante delito esse cidadão que estava dentro da delegacia de polícia. Imediatamente essa vítima foi encaminhada para uma sala reservada, onde ela relatou tudo o que estava acontecendo. Inclusive ela estava aqui, para registrar um boletim sobrea a ameaça que ele estava fazendo em outras oportunidades, e no momento ela acabou nos mostrando as mensagens”, informou Alexnaldo.

A vítima não tinha conhecimento da presença do agressor no local, “Só que ela não sabia que ele estava sendo interrogado [em outra sala], por conta de violência doméstica, já que ele responde a dois inquéritos, por violência doméstica e lesão corporal”, disse o delegado que informou ainda que no momento que ele estava prestando o seu depoimento no interrogatório, a vítima comunicou a ameaça ao policial presente, que prontamente informou ao delegado.

“Foi dada a voz de prisão a ele dentro da delegacia, já ficou trancafiado e vai responder por esse crime, que é um crime que não cabe fiança, porque ele descumpriu o cumprimento da medida protetiva, pois havia respondendo a dois inquéritos por duas ex-companheiras”, finalizou. O homem será encaminhado para a penitenciária do município.