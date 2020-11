Curto-circuito pode ter causado explosão de barco no interior do Acre, diz polícia

Ainda no início das investigações do que motivou o fogo que consumiu um barco que transportava combustível, no Rio Juruá, em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre, a polícia suspeita que pode ter ocorrido um curto-circuito.

A embarcação estava no porto fazendo a retirada de combustível quando começou o incêndio na manhã dessa quinta-feira (12). Havia apenas um tripulante no barco no momento e ele não ficou ferido. As chamas consumiram toda embarcação.

“Estamos ouvindo pessoas. Não teve nenhum ferido, mas a princípio o que se mencionou de início é que na transferência de combustível, houve um curto circuito no motor e acabou produzindo a fagulha que iniciou o incêndio. Também não teve explosão porque o recipiente que pegou fogo era pequeno”, disse o delegado responsável pela investigação, Lindomar Ventura.

O delegado explicou que as pessoas que foram ouvidas nesta sexta-feira (13), eram apenas para coleta de informações, e que os depoimentos só devem ser colhidos na próxima semana, depois da eleição.

“Em Marechal Thaumaturgo nós não temos perito, então, vamos fazer perícia indireta. Como não houve feridos, a gente vai levantar para ver as circunstâncias do fato, e concluir o procedimento. Como são apenas dados materiais não vai ser necessário responsabilizar pessoas na parte criminal”, acrescentou.

O G1 não conseguiu contato com o dono da embarcação.

Fogo na embarcação

O jornalista Paulo Amorim, que estava próximo do local, disse que o tripulante fazia a retirada de combustível do barco para um posto com um motor a gasolina quando começou o fogo. Segundo Amorim, a embarcação tinha chegado de Cruzeiro do Sul.

“A perda foi só material e o combustível que estava dentro. A informação que temos é que pode ter saído uma faísca e provocado o incêndio. Ele não explodiu, só pegou fogo”, relembrou.

Ainda segundo o jornalista, o dono do barco é um empresário da cidade, mas não estava no local no momento do acidente. O município não conta com equipes do Corpo de Bombeiros e o fogo foi apagado pela chuva, que caia na cidade no momento do acidente.

“O barco afundou. Só tinha gasolina e pegou fogo, não vazou pro rio. O incêndio não foi maior porque uma pessoa viu quando o fogo estava indo pela bomba que transportava a gasolina para o posto e o cara cortou a mangueira”, concluiu.

Tragédia no Juruá

No dia 7 de junho do ano passado, um barco explodiu quando era abastecido por um caminhão-pipa com 5 mil litros de gasolina que seriam levados em vasilhas para o município acreano de Marechal Thaumaturgo. Além do combustível, a embarcação também levaria os passageiros e outras cargas.

A explosão resultou na morte de seis pessoas e deixou mais 12 feridos. A Marinha do Brasil e a Polícia Civil do Acre investigaram as causas da explosão.