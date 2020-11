Candidato a vereador Samir Bestene encerra campanha agradecendo a população de Rio Branco

A campanha do candidato a vereador de Rio Branco do empresário Samir Bestene (PP) foi uma das mais lindas atualmente. Samir foi um dos poucos que conseguiu colocar a campanha na rua no momento que foi autorizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Ao logo da campanha, o candidato visitou desde diversas regionais da cidade e conseguiu realizar várias agendas na zona rural de Rio Branco. A campanha ganhou “corpo” e agora o candidato está entre os preferidos para chegar à Câmara Municipal da capital.

Samir realizou uma campanha com o pé no chão, fez visitas, reuniões e chegou em muitos lugares que candidatos não queriam ir. Com humildade e simplicidade, Samir busca conseguir uma vaga na Câmara e ser uma das caras novas que podem atuar em um mandato de 4 anos.

A campanha de Samir, que é filho do deputado estadual José Bestene, chega à reta final com muitos seguidores e bastante visibilidade. O partido que o empresário faz parte é o Partido Progressista (PP), que mostrou a melhor e mais aguerrida militância, com o destaque maior para a Juventude Progressista que deu uma alegria nessa campanha e conseguiu impulsionar os candidatos.

Para consolidar todos os esforços que a militância do candidato realizou até aqui, Samir Bestene pode estar entre os cinco vereadores da capital mais bem votados nessa eleição de 2020.