Candidato a vereador Rogério Nascimento chega ao final da campanha forte e bem aceito pela população

O candidato a vereador de Rio Branco, Rogério Nascimento (PSL) chegou ao final de sua campanha forte e com muito apoio popular. O candidato, que realizou uma grande campanha, diz que buscará o melhor para o povo rio-branquense.

Com muita chance de ocupar uma vaga da Câmara Municipal da capital, Rogério Nascimento afirma que é fundamental formular projetos sociais, lutar pela população esquecida pelo poder público, lutar pelo empreendedorismo e geração de emprego e renda, e pela juventude, pois esses pilares são necessários para a sociedade prosperar.

Novo no meio político, Rogério Nascimento é ficha limpa e este será seu primeiro mandato. O candidato a vereador se caracteriza como uma pessoa honesta que luta em prol da saúde, da educação e de diversas áreas que são fundamentais para o bem-estar da população.

Sua candidatura foi muito bem aceita por vários moradores nos bairros Calafate, Cidade do Povo, Rui Lino, na região da Baixada da Sobral e em diversos outros bairros.

Com uma campanha sólida e com o pé no chão, Rogério Nascimento afirma que terá compromisso com a população, criando leis, buscando melhorias e fiscalizando o Poder Executivo para que as necessidades da comunidade sejam atendidas.

“Sou candidato pelo PSL e quero uma oportunidade para realizar um mandato com compromisso com Rio Branco. Por isso, no dia 15 de novembro, vote 17.777, Rogério Nascimento”, disse o candidato.