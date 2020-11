Candidata Gabriela da Boas Novas realiza a maior carreata da história da Cidade do Povo

A campanha da candidata a vereadora de Rio Branco Gabriela da Boas Novas (PL) está chegando ao fim, mesmo assim, o ritmo que a candidata está “vindo” está impressionando até os mais experientes políticos. Gabriela realizou na tarde desta quinta-feira (12) a maior carreata que o Conjunto Habitacional Cidade do Povo já viu.

Na carreata, a jovem candidata desceu do veículo e foi ao encontro do povo. Gabriela tem muita afinidade com as pessoas mais humildes, pois ela conhece bem a realidade dos acreanos, em especial dos rio-branquenses.

A população recebeu ela com carinho e com muito respeito, é assim os dias de caminhada de Gabriela pela periferia da capital. A candidata comprou uma briga pela população, por conhecer a realidade e sabe as necessidades que muitas famílias têm enfrentando nessa pandemia, com a falta de alimentos, sem recursos para pagar a energia elétrica e a água que é consumida.

Dona Francisca que é uma das moradoras da Cidade do Povo revelou que votaria na Gabriela das Boas Novas pela humildade, simplicidade e por se identificar com os mais humildes e necessitados. Esses fatores contribuíram para essa decisão do voto”, disse a moradora.

Gabriela aguarda um resultado muito positivo das urnas, pois, dedica sua vida para cuidar de pessoas, e isso seria uma forma de agradecimento reconhecimento dos seus esforços.