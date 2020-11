Campanha eleitoral também foi responsável pelo aumento de casos de Covid no Acre, diz Thor Dantas

Com a piora dos indicadores que determinam a classificação de risco de Covid-19, o médico infectologista Thor Dantas disse que o aumento de número de casos e internações por conta da doença no Acre também está relacionado à campanha eleitoral.

A fala do médico ocorreu durante coletiva do Comitê de Acompanhamento da Covid-19 na manhã desta sexta-feira (13), que conferiu às regionais Alto e Baixo Acre bandeira amarela e ao Juruá bandeira laranja.

“Os casos estão claramente aumentando, mas os indicadores demoram para aparecer. O aumento ocorre por causa do relaxamento da população e também tem a ver com as campanhas políticas”, disse Dantas.

“As campanhas promovem aglomerações e isso é mais um fator de para a propagação do vírus. É necessário que os candidatos se adaptem aos novos tempos de pandemia e possam exercer suas atividades de forma a mitigar a disseminação do vírus”, complementa.

O infectologista afirmou que a população deve manter os cuidados e que todos devem trabalhar para que o estado não precise regredir para a bandeira laranja. “A gente tá próximo da bandeira laranja em todo o estado do Acre. No Juruá, estamos na laranja, mas se ver o Baixo Acre, tá muito próximo da laranja.”