Após passar nome falso, foragido do Acre é descoberto e preso pela PM em Jaru (RO)

Na noite da última quarta-feira (11) a guarnição da PM de Jaru, em patrulhamento pela rua Minas Gerais no setor 6 avistou dois homens em atitude suspeita.

A equipe realizou a abordagem e não encontrou nada ilícito com os mesmos e ao pedir a documentação dos mesmos foi relatado que não estariam com suas documentações.

Os indivíduos informaram seus respectivos nomes porém os policiais desconfiaram que não eram verdadeiros, porém ao pesquisar não encontrou nada nos nomes e foram liberados.

Logo, a equipe entrou em contato com o sistema penitenciário do Acre e conseguiu o nome verdadeiro de um dos rapazes que estaria foragido do regime semi-aberto.

Diante dos fatos, foram feitas buscas dos homens e o suspeito foi localizado na Avenida Adolpho Rolh, esquina com Rua Marechal Rondon, e ao abordar o rapaz novamente o mesmo confirmou que responde por crimes e que havia usado o nome de um familiar na primeira abordagem.