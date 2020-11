Acusado de ser laranja é seguido pela PF saindo de Cruzeiro do Sul com dinheiro em veículo

No início da tarde desta sexta-feira, 13, a Polícia Federal interceptou um carro na entrada de Guajará, cidade amazonense, que fica há 15 quilômetro de Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, o empresário que estava no veículo havia saído do Banco do Brasil de Cruzeiro do Sul com uma grande quantidade de dinheiro e foi seguido pela PF, que já o investigava. Ele seria laranja de um candidato a prefeito.

Por enquanto, a Polícia Federal ainda não se manifestou sobre a ação e apenas informou “que está em andamento”.