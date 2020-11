A Fazenda 12: Lucas descobre verdade sobre briga com a acreana Raissa e se arrepende

Eliminado de A Fazenda 12, Lucas Selfie descobriu a verdade sobre a reunião de condomínio que irritou Raissa Barbosa e gerou uma briga no casal. Na madrugada desta sexta-feira (13), o youtuber viu as cenas da confusão e se arrependeu de ter desconfiado da sua amada.

“Naquele momento, a gente estava brigado por algum motivo. Quando a Luiza [Ambiel] falou que ela [Raissa] voltou com essa história, que tinha morrido, aquilo me irritou muito. Por conhecer o Lipe [Ribeiro], a Yá [Burihan, namorada de Lipe], eu sei que era a única coisa que não podia acontecer com ele”, relembrou Selfie, na Cabine de Descompressão.

“A Luiza deu uma alimentada ali. Eu também já não estava muito legal com a Raissa. Então, eu falei: ‘Pô, acho que realmente ela deve ter falado’. Agora, vendo, vi que viajei, não tem nenhum sentido isso”, complementou o ex-peão.

No confinamento, Luiza disse que Raissa espalhou uma fofoca sobre um suposto beijo entre Lipe e Jakelyne Oliveira. No entanto, a vice-miss bumbum citou o caso na condicional e destacou que não sabia se tinha realmente visto uma suposta traição dos peões aos seus parceiros românticos.

Para defender o amigo ex-MTV na época, Lucas acusou Raissa de realizar a fofoca de caso pensado e com a “maldade” para prejudicar Lipe. A atitude gerou uma nova briga do casal, que permaneceu afastado por alguns dias até se acertarem novamente.

Na transmissão, o ex-Pânico também comentou sobre o seu relacionamento com a modelo: “Gosto muito dela, ela foi a primeira pessoa que conversei [quando entrei no programa]. Via muita coisa minha nela, já estive em lugares em que eu era o mais rejeitado. Nunca namorei na minha vida, não entrei com esse propósito. Se eu não faço isso na vida, não vou fazer lá dentro”.

“Quando começou a rolar [o relacionamento], cheguei nela e [expliquei o meu posicionamento]. Era muito clara essa relação, não teve usada. Até porque, se a usasse para alguma coisa, seria muito mais lindo para o meu jogo a gente ser um casal que vai acordar e passar 24 horas do dia juntos. Não era essa a minha ideia”, concluiu Lucas.