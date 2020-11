Vídeo: Mulher tem celular furtado enquanto grava vídeo durante carreata política

Uma jovem teve o aparelho celular roubado enquanto fazia imagens de amigos e da carreata política que participava na Avenida Gerino de Souza Filho, no Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (Bahia), no domingo (8).

No vídeo é flagrado o momento em que a mulher gravava a movimentação do encontro político de dentro do carro. Animada, ela fazia imagens da parte interna do carro, com um grupo, entre homem e mulheres.

Segundo o BNews, ao colocar o aparelho celular para parte externa do veículo no intuito de registrar os outros automóveis que seguiam em comboio, a mulher foi surpreendida por um motociclista, que seguia ao lado do veículo, e arrancou o celular das mãos dela.

Os últimos segundos do vídeo é possível ver quando o acusado se aproxima e estende a mão parar furtar o celular da vítima. Não há informações se foi feito um boletim de ocorrência ou se o aparelho foi recuperado. Veja o vídeo do site BNews: