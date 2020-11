Trabalhadores morrem esmagados por caminhão na BR-364

Na manhã desta terça-feira (10), na BR-364, aconteceu um trágico acidente que tirou a vida de dois trabalhadores próximo da entrada do distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari. As vítimas foram esmagadas pelo caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada logo pela manhã para comparecer no local onde um morador teria encontrado os corpos das vítimas embaixo de um caminhão.

O morador disse que ouviu um barulho forte durante a madrugada enquanto chovia na hora do acidente. Ao amanhecer, ele saiu para verificar o que tinha acontecido e encontrou o caminhão destruído.

No local foram encontradas as vítimas sem vida embaixo do caminhão. Foi necessário um caminhão munck para retirar os trabalhadores debaixo do veículo.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho.