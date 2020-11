Polícia Militar apreende autor de roubo na capital

Na terça-feira (10), policiais militares, durante a manhã foram acionados para atendimento de ocorrência de roubo. As informações eram de que dois indivíduos numa motocicleta subtraíram da vítima um aparelho celular na região da Sobral e se evadiram.

Dando continuidade às buscas, os militares da RP 102 e RP 105 avistaram a motocicleta utilizada no delito no final da tarde no bairro Cadeia Velha. Na ocasião foi possível apreender o autor pela prática de ato infracional análogo ao de roubo.

Não foi possível recuperar o objeto roubado, pois o agente havia vendido o bem para uma pessoa não identificada. Posteriormente, o autor e a motocicleta utilizada como instrumento do crime foram apresentados na Delegacia de Flagrante (Defla) para providências.