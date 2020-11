PM apreende 4 armas de fogo em menos de 24 horas em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II conseguiu apreender 04 armas de fogos em menos de 24 horas.

Na ocasião, os militares realizaram a apreensão de 03 armas de fogo no ramal do cassiriam, bem como uma arma de fogo no beco do Buriti, Bairro Ana Vieira.

Os militares realizaram atendimento de uma ocorrência de alguns indivíduos que estavam perturbando o sossego, quando e após busca foi localizado a arma de fogo.

Por conta disso, alguns autores foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.