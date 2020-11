Plataforma detecta centenas de contas brasileiras no Twitter disseminando desinformação sobre a eleição americana

Christopher Bouzy, fundador da plataforma Bot Sentinel, que monitora atividade de robôs no Twitter, alertou nesta terça-feira (10) que há mais de mil contas brasileiras tentando espalhar desinformação sobre a eleição americana na rede social.

Entre os exemplos que apresentou estão contas que repetidamente publicam a hashtag #BidenWasNotElected (“Biden não foi eleito”), mensagem que tenta corroborar as alegações sem provas de Donald Trump sobre um suposto “roubo” na disputa presidencial para beneficiar o democrata Joe Biden.

“Desde a semana passada, acompanhamos as atividades das eleições e, desde o primeiro dia, percebemos que contas brasileiras estavam espalhando desinformação. Mas na semana passada eram aproximadamente 370-400 contas brasileiras no Twitter. Agora são bem mais de 1000 se aproximando de 2000”, informou Bouzy à reportagem daGloboNews.

O americano nota que muitas das contas ficam repetindo as mesmas mensagens de desinformação. “O curioso e bizarro é que não estão tentando esconder seu país de origem. A maioria dos atores estrangeiros que estão disseminando desinformaçãotenta se disfarçar como alguém dos Estados Unidos. Mas esses [brasileiros] estão fazendo isso à vista de todos”, comentou.

“Contas estrangeiras no Twitter que disseminam desinformação sobre as eleições nos EUA não são raras, mas é incomum que haja um número significativo de contas brasileiras no Twitter que tentam semear a discórdia em uma eleição presidencial dos EUA”, disse o criador do Bot Sentinel.