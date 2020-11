Na reta final de campanha, Roberto Duarte intensifica minicarreatas e visitas aos bairros

Ao longo desta semana, o candidato a prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte, realizou minicarreatas diariamente, de manhã e à tarde. Até amanhã, sexta-feira, contemplará todas as dez regionais urbanas da capital acreana.

Além disso, respeitando as normas sanitárias e com uma equipe reduzida, Roberto Duarte realizou reuniões para apresentar as principais propostas para transformar Rio Branco em uma cidade mais digna e justa.

“Nesta reta final, cada visita, cada conversa é fundamental para a gente reafirmar os compromissos com o povo de Rio Branco. Queremos que os rio-branquenses conheçam ainda mais nossas propostas, vejam que temos o melhor projeto para realizar uma gestão transformadora”, destacou Roberto Duarte.