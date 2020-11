Jovem morre e três crianças ficam feridas em acidente no interior do Acre

O jovem Ermerson de Lima Lucena, de 19 anos, morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (12), no km 72 da BR-364, sentido Rio Branco a Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o jovem trafegava pela rodovia em um carro, quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou acabou capotando. Além do jovem, mais três crianças estavam no carro e ficaram apenas com escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas só atestou morte a Lima e socorreu as crianças, que foram encaminhadas para o Hospital João Câncio Fernandes para ficarem em observação.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O corpo de Lima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.