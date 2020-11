Homem que ameaçava ex-mulher é preso em flagrante em delegacia do Juruá

Por causa do período eleitoral, as prisões só podem ser feitas em caso de flagrante. E nesta quinta-feira, 12, uma prisão inusitada foi feita dentro da Delegacia Especializada da Mulher (DEAM) de Cruzeiro do Sul.

Um ex-casal estava na delegacia, mas o homem não sabia da presença da mulher, que foi ao local denunciar que, apesar da Medida Protetiva, J. O. A. continuava lhe ameaçando de morte.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, o acusado teria, por meio de mensagens via celular, mais uma vez, ameaçado a esposa enquanto aguardava na Delegacia para ser interrogado.

O homem já responde a dois Inquéritos policiais por crimes de violência doméstica e não sabia que uma das vítimas estava dentro da delegacia registrando um Boletim de Ocorrência contra ele por conta dessas ameaças.

“Tão logo nossos agentes tomaram conhecimento dos fatos e verificaram a veracidade das ameaças e do descumprimento da Medida Protetiva, me comunicaram o fato e efetuamos a prisão em flagrante delito”, conta Alexnaldo.

Diante dos fatos, o acusado confessou a ameaça enviada para a mulher. O acusado foi qualificado e indiciado pelo crime de ameaça e descumprimento de Medida Protetiva, no âmbito da Violência Doméstica (Lei Maria da Penha).

O delegado titular da DEAM alertou ainda que a Rede de Proteção a Mulher está atenta a todas as denúncias de Violência Doméstica e que as providências são imediatas. “Sempre alertamos as mulheres vítimas que denunciem seus agressores. É importante destacar que qualquer pessoa que tiver conhecimento de casos de agressão ou maus-tratos deve denunciar imediatamente através do 190, disque 180 e também comparecendo a Delegacia da Mulher. o sigilo é absoluto e sua identidade será preservada”, ressalta o delegado.