Candidato a prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio Cyrillo morre após mal súbito em transmissão ao vivo

Paulo Sérgio Cyrillo, candidato a prefeito do município de Bom Jesus do Itabapoana, no Norte Fluminense, morreu após sofrer um mal súbito durante transmissão ao vivo nesta quarta-feira, dia 11.

Segundo sua assessoria de imprensa, era feita naquele momento uma entrevista à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A live estava disponível através do YouTube.

O presidente da 17ª Subseção da OAB da cidade, Gilberto Cardoso de Matos, contou ao EXTRA que estava planejada uma rodada de perguntas para candidatos a prefeito em parceria com a Faculdade Metropolitana de São Carlos (FAMESC).

— Nós estávamos fazendo a entrevista normalmente, com dois mediadores, um representante da OAB e uma representante da faculdade, e num dado momento, o candidato finalizando uma resposta sofreu um mal súbido — relatou Matos.

Paulo Sérgio Cyrillo, de 73 anos, concorria à Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana pelo partido Republicanos.

Por meio de nota publicada em sua página do Facebook, a FAMESC lamentou o ocorrido.

“É com todo pesar que viemos trazer a triste notícia do falecimento do nosso querido Paulo Sergio Cyrillo. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”, diz nota assinada pela diretoria, coordenação e professores.