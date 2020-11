Sipam prevê quarta-feira (11) com possibilidade de temporais em todas as regiões acreanas

Previsão é de um dia de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora nas cidades do oeste acreano.

O acúmulo de umidade provocado pelo fluxo convergente do vento em baixos níveis da atmosfera favorece a organização de áreas de instabilidade por todo o Acre nesta quarta-feira (11). A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora nas cidades do oeste acreano.

Já na capital e demais regiões do Acre, a previsão é de sol entre muitas nuvens e tempo abafado. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas. Há possibilidade de temporais em todo o Acre.

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 31ºC.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 23ºC e 30°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 22º C e 30°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 23°C e a máxima de 29°C.