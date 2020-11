Segunda onda de contaminação da Covid-19 pode regredir bandeira no Acre, diz Comitê

O governo do Acre emitiu uma nota pública na tarde desta quarta-feira, 11, alertando que, segundo o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, não está descartada a possibilidade de regressão de bandeira nas Regionais de Saúde do Estado do Acre.

O entendimento é o mesmo do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid. O Comitê destaca: “a relevante importância e preocupação relacionada ao avanço da pandemia no Estado do Acre nas últimas semanas, e cautela externada pelo Chefe do Poder Executivo do Estado do Acre, o Excelentíssimo Governador Gladson Cameli, com os danos que podem causar à sociedade acreana”.

Segundo o Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid, tem sido feito um intenso monitoramento dos indicadores que demonstram a evolução da pandemia na sociedade acreana. O grupo pretendia fazer uma nova avaliação nessa quarta-feira, mas, devido a danos técnicos ocorridos na rede de fibra da operadora Oi, ficou impossibilitado de antecipar coletiva de anúncio da Classificação de Nível de Risco.

Agora, a coletiva que fará o anúncio da classificação da pandemia no estado ficou para a próxima sexta-feira, dia 13.