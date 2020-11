Roberto Duarte lamenta ausência de Socorro, Minoru e Jarbas no debate Acre 2050

Hoje à noite, seria realizado o último debate antes das eleições de domingo, 15. No entanto, o Fórum Acre 2050 teve que cancelar devido a ausência dos candidatos Socorro Neri, Minoru Kinpara e Jarbas Soster. Tião Bocalom foi diagnosticado com Covid-19 e ficou impossibilitado de comparecer.

“Seria mais um momento de apresentarmos as nossas propostas para Rio Branco. Infelizmente, os candidatos fugiram, desrespeitando os organizadores do evento e, principalmente, os eleitores. Aproveito para parabenizar os representes do Acre 2050 pela organização de todo o evento”, destacou Roberto Duarte.

Daniel Zen e Jamyl Asfury compareceram ao local do evento.