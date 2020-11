Policial fica em coma após sofrer acidente de moto enquanto seguia para treinamento no Acre

Acidente ocorreu na segunda-feira (9) no bairro Alto Alegre quando militar ia para um treinamento do trabalho. Ele está em coma e foi transferido nessa terça (10) do pronto-socorro para uma UTI da Fundação Hospitalar.

G1 Acre 11/11/2020 11h42