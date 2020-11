Polícia Militar apreende arma de fogo e moto roubada

Veículo foi usado em um assalto na noite anterior

Os policiais militares durante patrulhamento de rotina na manhã desta terça-feira (10), avistaram uma motocicleta trafegando de maneira suspeita no cruzamento da Av. Antônio da Rocha Viana com a Rua Isaura Parente.

Os suspeitos que estavam no veículo, percebendo a aproximação policial se evadiram. Os militares iniciaram um acompanhamento, conseguindo interceptá-los nas proximidades de um posto de combustível.

Na busca, foi encontrado com os suspeitos um revólver calibre .32, municiado com um cartucho não deflagrado. Ao consultar a placa da moto, os militares constaram que o veículo havia sido roubado e que no dia de ontem (10) foi utilizado na prática de um roubo.