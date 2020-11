Mesmo após reunião com Butantan, Anvisa mantém teste da Coronavac suspenso

VICTOR FUZEIRA, DO METRÓPOLES, DISTRITO FEDERAL

Gerência Geral de Medicamentos afirmou, nesta terça-feira (10), que ainda não tem comprovações de que é seguro continuar com estudo.

A GGMed (Gerência Geral de Medicamentos) da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou ter se reunido, nesta terça-feira (10), com o Instituto Butantan para tratar da continuidade do desenvolvimento do estudo clínico da vacina contra Covid-19, a Coronavac.

No entanto, de acordo com o médico Gustavo Mendes, o encontro não foi suficiente para fazer a agência mudar de ideia a respeito da suspensão da vacinação de voluntários. A paralisação decorreu de morte de colaborador, que, ao que tudo indica, teria sido suicídio. Ou seja, sem relação com o imunizante aplicado.

Foi uma reunião para alinhar as expectativas quanto aos próximos passos a serem adotados, para que tenhamos confiança de que o evento adverso grave permite a retomada do estudo. Não alterou nossa posição. Ainda precisamos das informações para tomarmos uma decisão”, explicou Mendes.